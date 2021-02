Mais cem membros de gangue presos em El Salvador acusados de homicídio

Um total de 107 membros da violenta Mara Salvatrucha (MS-13), acusados de homicídios e outros crimes, foram detidos nesta quinta-feira (11) em três departamentos da região oriental de El Salvador, informou a Procuradoria Geral da República (FGR).



"Em uma operação simultânea coordenada em San Miguel, Morazán e La Unión (leste do país) atingimos 6 estruturas da MS, ordenando a prisão de 107 criminosos", informou o procurador-geral, Raúl Melara, no Twitter.



Os membros da gangue, segundo o procurador-geral, assassinaram 10 pessoas e planejavam outros 27 homicídios.



Por sua vez, a Polícia Nacional Civil (PNC) informou que os detidos "angustiavam a população dos setores onde agiam", e também são acusados de 16 casos de extorsão.



El Salvador terminou 2020 com 1.322 homicídios, o que representou uma média de 20 mortes a cada 100.000 habitantes, uma redução significativa em relação a 2019 e o número mais baixo desde o fim da guerra civil em 1992, segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública.



Em 2019 acumulou 2.398 homicídios, 36 mortes a cada 100.000 habitantes.



As gangues Mara Salvatrucha (MS-13) e Barrio 18, entre outras, têm cerca de 70.000 membros em El Salvador, mais de 17.000 deles presos, e se dedicam à extorsão, ao narcotráfico e outras atividades ilegais.