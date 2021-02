Berlusconi saiu do hospital após queda em casa

O ex-chefe do governo italiano e magnata das comunicações Silvio Berlusconi sofreu uma leve queda na quarta-feira e foi hospitalizado sob observação por uma noite, após a qual retornou para sua residênia de Milão, norte da Itália, informou seu partido nesta quinta-feira (11).



Berlusconi, de 84 anos, caiu em sua nova mansão de Roma, onde estava devido à reunião com Mario Draghi, o ex-presidente do Banco Central Europeu, encarregado de formar um governo de unidade diante da emergência sanitária e econômica da Itália.



O magnata, líder do partido de centro Força Itália, está há meses com diferentes problemas de saúde.



Após o check-up em uma clínica onde passou a noite, Berlusconi, que sofreu apenas uma contusão, está em sua residência milanesa.



Segundo fontes de seu partido, já está trabalhando em uma votação online prevista do Parlamento Europeu, do qual é membro.