Leilão da primeira edição impressa da obra de Platão de 1485

A primeira edição impressa da obra do filósofo grego Platão, realizada em 1484-1485, faz parte de uma coleção de livros raros e antigos que serão leiloados no final de abril, anunciou a casa Christie's nesta quinta-feira (11).



A venda, prevista para 23 de abril em Nova York, procede da coleção de Elaine e Alexandre Rosenberg, filho do célebre Paul Rosenberg e tio da jornalista Anne Sinclair.



A família, tradicionalmente filantrópica, não deseja obter nenhum lucro pessoal.



"A coleção deveria alcançar mais de oito milhões de dólares e todos os lucros serão destinados aos museus para apoiar seus departamentos de livros antigos", disse Christie's em um comunicado.



Sobre Platão, é uma edição de suas obras completas em latim "que as freiras de San Jacopo di Ripoli imprimiram em Florença", explica a casa de leilões.



Esta edição marcou "o retorno da filosofia de Platão na Europa ocidental após uma ausência de quase 1.000 anos", acrescentou Christie's. Este volume está estimado entre 200.000 e 400.000 dólares (entre cerca de 165.000 e 330.000 euros).



Mas não é o mais caro. Um livro de horas realizado em 1440 por um ilustrador, do qual não se sabe seu verdadeiro nome e que trabalhou nas cidades francesas de Angers ou Le Mans, está avaliado entre 1,5 milhão e 2 milhões de euros (entre 1,8 milhão e 2,4 milhões de dólares).



"O conjunto de manuscritos ilustrados será apresentado pela primeira vez nas galerias da Christie's em Paris de 18 a 23 de março", afirmou a casa de vendas.