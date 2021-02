Rússia pede 'moderação' ao Irã após anúncio de produção de urânio metálico

As autoridades russas pediram "moderação" ao Irã depois que o país anunciou que havia iniciado a produção de urânio metálico para alimentar um de seus reatores, fato que representa uma nova violação do acordo internacional sobre seu programa nuclear assinado em 2015.



"Entendemos a lógica e as razões do Irã, mas é necessário mostrar moderação e responsabilidade", disse o vice-ministro russo das Relações Exteriores, Serguei Riabkov, à agência de notícias Ria Novosti.



"Tudo isso não é bom para o otimismo", acrescentou, considerando que a decisão do Irã "mostra a disposição de Teerã em não aceitar o status quo".



O acordo sobre o programa nuclear iraniano está na corda bamba desde que o ex-presidente dos EUA, Donald Trump, decidiu retirar seu país do pacto, em 2018, e restaurar as sanções contra Teerã.



Como resultado, o Irã tem cessado progressivamente de respeitar seus compromissos assumidos na assinatura do acordo.



A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) anunciou na quarta-feira que o Irã iniciou a produção de urânio metálico para ser usado como combustível em um de seus reatores.



O Plano de Ação Conjunto Global (JCPOA) assinado em 2015 pelo Irã e seis grandes potências (China, Estados Unidos, França, Reino Unido, Rússia e Alemanha) inclui uma proibição de 15 anos sobre "a produção ou aquisição de metais de plutônio ou de urânio e suas ligas".



O pacto prevê ainda que o Irã possa começar a investigar a produção de combustível à base de urânio "em pequenas quantidades" após 10 anos, mas apenas com a autorização dos demais signatários.



Embora a chegada do novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, tenha dado alguma esperança à retomada do diálogo, Teerã já avisou que não recuará até que Washington levante suas sanções.



Serguei Riabkov pediu que os Estados Unidos "ponham fim às sanções" contra Teerã e "não prolonguem as coisas no tempo".