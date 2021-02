Três soldados turcos mortos em combates com o PKK no norte do Iraque

Três soldados turcos morreram em confrontos com combatentes do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) no norte do Iraque, onde Ancara realiza uma operação contra essa milícia, informou nesta quinta-feira (11) o ministério turco da Defesa.



Os três soldados foram mortos em confrontos com o PKK na quarta-feira (10) na província de Dohuk, indicou o ministério em um comunicado.



No mesmo dia, o Exército turco realizou uma série de ataques contra o PKK no norte do Iraque, em uma nova fase da operação "Garras de Tigre" lançada em junho contra a organização curda, considerada "terrorista" por Ancara e seus aliados.



A Turquia realiza bombardeios aéreos contra bases do PKK nas montanhas do norte do Iraque, onde a organização montou campos de treinamento e depósitos de armas.



De vez em quando, forças especiais conduzem ataques, mas seu alcance é limitado.



As operações turcas geraram tensões com o governo iraquiano, mas o presidente turco Recep Tayyip Erdogan reiterou em várias ocasiões que seu país planeja "se encarregar" do PKK no norte do Iraque se Bagdá não for "capaz".



Desde 1984, o PKK conduz um movimento de guerrilha em território turco que já deixou mais de 40.000 mortos.