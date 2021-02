O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, falou pela primeira vez por telefone nesta quarta-feira (10) com seu homólogo chinês, Xi Jinping, anunciou a Casa Branca.



Na ligação, Biden expressou suas "profundas preocupações" sobre as práticas econômicas "injustas e coercitivas" de Pequim, sobre a repressão em Hong Kong e sobre "violações dos direitos humanos em Xinjiang", região onde vive a minoria muçulmana uigur.



Os dois líderes também conversaram, de acordo com o comunicado da Casa Branca, sobre a pandemia da covid-19 e os "desafios comuns" colocados pela segurança global de saúde e mudanças climáticas.