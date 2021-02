A Uber perdeu 968 milhões de dólares no quarto trimestre de 2020, ante um prejuízo de US$ 1,1 bilhão no mesmo período do ano anterior, apesar de ter obtido 16% menos receita por causa da pandemia.



O título da plataforma, no entanto, perdeu mais de 2% em Wall Street após o fechamento da bolsa na terça-feira, visto que seus resultados foram inferiores ao esperado pelo mercado, que busca sinais de rentabilidade.



Uber