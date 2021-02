Petróleo fecha em alta após forte queda nas reservas nos EUA

Os preços do petróleo, em constante ascensão desde o começo da semana, fecharam em alta nesta quarta-feira (10) após a publicação das reservas de cru nos Estados Unidos.



O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em abril subiu 0,62% ou 38 centavos em Londres desde o fechamento na terça, e situou-se a 61,47 dólares.



Enquanto isso, o barril de WTI para entrega em março valorizou-se 0,55% ou 32 centavos, a 58,68 dólares.



O Brent mantém uma sequência de nove sessões consecutivas em alta.



Os dois contratos, de referência na Europa e nos Estados Unidos, respectivamente, valorizaram-se em torno de 20% desde o começo do ano e estão de volta a preços que não se via desde 24 e 21 de janeiro de 2020, antes de a pandemia derrubá-los.



Nesta quarta-feira, a Agência de Informação Energética dos Estados Unidos (EIA) informou que as reservas de petróleo cru nos Estados Unidos caíram mais do que o esperado na semana passada, ao contrário das reservas de gasolina que continuaram avançando devido à desaceleração da demanda.



Os inventários de cru comercial no país caíram 6,6 milhões de barris (MB) na semana encerrada em 5 de fevereiro para um total de 469 MB, contra as previsões de analistas, que esperavam uma queda em torno de 800.000 barris.



Os principais índices de referência "estão em clara tendência de alta, já que os investidores estão apostando em uma rápida recuperação econômica uma vez que a vacina alivie as restrições", avaliou Carlo Alberto De Casa, analista da Activtrades.



"Além disso, qualquer notícia sobre medidas adicionais de estímulo fiscal ou monetário aumenta o otimismo e desencadeia novas compras", acrescentou.



Este é particularmente o caso dos Estados Unidos, o principal consumidor de petróleo, onde o governo de Joe Biden tenta aprovar um plano maciço de ajuda de 1,9 trilhão de dólares o quanto antes.