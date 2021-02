Irã inicia produção de urânio metálico, uma nova violação do acordo de 2015 (AIEA)

O Irã começou a produzir urânio metálico para usá-lo como combustível para um de seus reatores, outra violação de seus compromissos no acordo de 2015, informou nesta quarta-feira (10) a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA).



A agência da ONU, com sede em Viena, "verificou em 8 de fevereiro 3,6 gramas de urânio metálico na usina de Isfahan" (centro), segundo nota enviada à AFP.



O assunto é sensível, uma vez que o urânio metálico pode ser usado na fabricação de armas nucleares.



O diretor-geral da AIEA, Rafael Grossi, informou os Estados-membros sobre esta nova etapa, que, segundo Teerã, visa "produzir combustível" como parte de suas atividades de pesquisa e desenvolvimento.



O acordo assinado em 2015 pelo Irã e seis grandes potências (China, Estados Unidos, França, Reino Unido, Rússia e Alemanha) inclui uma proibição de 15 anos sobre "a produção ou aquisição de metais de plutônio ou urânio e suas ligas".



O pacto prevê que o Irã possa começar a investigar a produção de combustível à base de urânio "em pequenas quantidades" após 10 anos, mas apenas com a autorização dos demais signatários.



Esse anúncio ocorre um mês após a retomada do enriquecimento de urânio a 20%.