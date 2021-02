Papa Francisco recebe antigo manuscrito iraquiano salvo dos jihadistas

Um antigo manuscrito em aramaico, que corria o risco de ser destruído pelos jihadistas na cidade asiria de Qaraqosh, foi entregue na quarta-feira (10) ao Papa Francisco depois de uma longa restauração, informou o Vaticano.



"Sidra", o livro sagrado dos séculos XIV-XV, que se encontrava em péssimo estado de conservação, foi submetido a dez meses de restauração na Itália e será devolvido às autoridades religiosas de Qaraqosh pelo papa Francisco, durante sua viagem ao Iraque, programada para 5 a 8 de março.



Conhecida como Bajdida, ou também como Baghdeda, Qaraqosh, o Al-Hamdaniya, a cidade asiria, localizada no estado de Nínive, no norte do Iraque, se encontra a 51 km ao sudeste de Mosul.



A região de Nínive foi ocupada pelos jihadistas do grupo Estado Islâmico entre 2014 e 2017 e a comunidade cristã dessa região foi obrigada a fugir sem poder voltar.



O manuscrito foi salvo da destruição por sacerdotes locais e contém orações litúrgicas para a Páscoa.



Organizações cristãs para a cooperação internacional e do voluntariado entregaram oficialmente o livro ao pontífice nesta quarta-feira.



"Para que retorne a sua Igreja nessa terra martirizada, como sinal de paz, de irmandade", pediram.



O documento foi examinado por um laboratório especializado assim como por especialistas em idiomas e liturgia siríaca, uma vez que a tinta dos escritos estava muito danificada.