Oito islâmicos condenados à forca pelo assassinato de um editor em Bangladesh

Oito islâmicos foram condenados à forca nesta quarta-feira (10) por um tribunal de Bangladesh pelo assassinato de um editor.



Faisal Arefin Dipan, de 43 anos, proprietário de uma editora com sede em Dhaka, foi apunhalado em outubro de 2015 por um grupo de homens acusados de fazer parte de uma célula jihadista local.



O assassinato fez parte de uma onda de violência que afetou ativistas, blogueiros e escritores laicos entre 2013 e 2016.



Os oito acusados foram condenados pelo juiz Mohamad Majibur Rahman do tribunal especial antiterrorista de Dhaka, anunciou o promotor Golam Sarwar Zakir.



O juiz "declarou que o objetivo (dos acusados) era assustar a população assassinando blogueiros, escritores e editores, para perturbar a ordem pública gerando pânico", disse o promotor à AFP.



O suposto cérebro do grupo é Syed Ziaul Haque, um oficial do exército que foi destituído e atualmente foragido, acrescentou Zakir.



O foragido também é acusado pelo assassinato de vários militantes seculares.



O advogado dos oito condenados - dois deles à revelia pois não foram encontrados - declarou que recorreriam das penas impostas.



Nos últimos anos, o governo de Bangladesh criou duas grandes unidades de polícia antiterrorista para combater os islâmicos.