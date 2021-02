Terremoto de 7,7 graus abala as ilhas Lealdade e Nova Caledônia

Um terremoto de 7,7 graus de magnitude sacudiu nesta quarta-feira as ilhas Lealdade e Nova Caledônia, no Pacífico, segundo o Centro Geológico dos Estados Unidos (USGS).



O Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico emitiu um alerta após a o terremoto.



O USGS anunciou em um primeiro momento a magnitude 7,9, depois a reduziu para 7,5 e aumentou para 7,7 em uma revisão.



O epicentro foi localizado 400 km ao sudeste do arquipélago das ilhas Lealdade e a 430 km de Vanuatu, de acordo com o Centro Geológico americano.



Nova Caledônia fica no sudoeste do Oceano Pacífico, 1.500 km ao leste da Austrália.



A região afetada pelo terremoto é parte do Círculo de Fogo do Pacífico, uma das áreas com maior atividade sísmica do planeta.