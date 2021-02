Polícia italiana apreende 1,3 toneladas de cocaína procedente do Brasil e Equador

A polícia italiana apreendeu 1,3 toneladas de cocaína pura procedente da América Latina, escondida em contêineres de café e fruta, durante três operações realizadas nesta semana no porto de Gioia Tauro, em Calábria (sul), informou a entidade nesta quarta-feira (10).



O porto, infiltrado pela 'Ndrangheta, a máfia de Calábria, está sob vigilância especial há anos, já que representa uma das principais portas de entrada de cocaína na Europa.



A droga, que pode gerar cerca de 260 milhões de euros (315 milhões de dólares), foi detectada durante três operações em duas embarcações procedentes do Brasil e uma do Equador.



Graças ao uso de scanners sofisticados, a droga foi encontrada escondida em contêineres de café e carne congelada enviados do Brasil com destino a Israel e França.



Mais de 700 kg de cocaína foram detectados também em uma carga de fruta exótica procedente de Guayaquil, Equador, com destino a Croácia, informou a mesma fonte.



"A droga confiscada, de alta qualidade, quase pura, poderia ser cortada em quatro partes e vendida no mercado pela 'Ndrangheta por cerca de 260 milhões de euros", calcula a polícia em um comunicado.