A investigação sobre o acidente do Boeing da Sriwijaya Air, que caiu em janeiro na Indonésia 62 pessoas a bordo, mostrou "anomalias" no sistema de controle automático da potência do avião, indica um relatório publicado nesta quarta-feira.



"Os dois 'autothrottles' (sistema de controle automático da aceleração da aeronave) mostram anomalias", afirmou Nurcahyo Utomo, investigador da agência indonésia para a segurança no transporte.



"A esquerda seguia para trás muito rápido e a direita não se movia. Estava presa", explicou.



O relatório preliminar sobre o acidente que não teve sobreviventes, no entanto, expressa cautela sobre as causas do acidente.



"Mas o que provocou esta anomalia? Não podemos estabelecer nenhuma conclusão no momento", disse Utomo.