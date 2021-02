Especialistas acreditam na necessidade do uso de máscaras melhores

Com a disseminação de novas variantes da covid-19 mais transmissíveis, especialistas acreditam ser hora de considerar o uso de máscaras de tipo médico ou combinar o uso de peças de tecido e cirúrgicas ao mesmo tempo.



Os cientistas concordam há algum tempo que o vírus se transmite principalmente pelo ar, ao invés de superfícies, e há evidências crescentes de que pequenas gotículas da respiração ou expelidas pela boca durante uma conversa podem viajar vários metros e são um modo comum de transmissão.



Soma-se a isso a grande contagiosidade de variantes emergentes, como a B.1.1.7, que requer uma carga viral mais baixa para causar a covid-19 sintomática em comparação com a cepa mais comum.



- "Filtragem e ajuste" -



Quando as autoridades recomendaram inicialmente que as pessoas usassem proteção facial, máscaras adequadas estavam em falta e as pessoas foram encorajadas a usar soluções de tecido improvisadas de camisetas ou bandanas. A solução, porém, estava longe do ideal.



"O funcionamento adequado de uma máscara depende de duas coisas: filtragem e ajuste", disse à AFP Linsey Marr, professora de engenharia civil e ambiental da Virginia Tech, que estuda a transmissão de doenças pelo ar.



"Uma boa filtragem remove o máximo de partículas possível e um bom ajuste significa que não há vazamentos nas laterais da máscara, onde o ar - e os vírus - podem entrar", observou a especialista, acrescentando que mesmo um pequeno orifício pode reduzir a eficiência em 50%.



Os melhores materiais para bloquear pequenas partículas incluem polipropileno não tecido, que é usado para fazer máscaras N95 e vários tipos de máscaras cirúrgicas, bem como filtros HEPA dos aviões. Entre os tecidos, o algodão ajustado funciona melhor.



- Combo de máscaras -



"Se você estiver usando uma máscara de tecido, escolha uma que tenha várias camadas, de preferência uma com um bolso no qual você possa colocar um bom material de filtro", aconselhou Marr. "Ou você pode dobrar a máscara usando uma do tipo cirúrgico e um pano ajustado por cima."



As máscaras cirúrgicas são feitas de um material que filtra bem, mas tendem a ser muito soltas, portanto, adicionar um pano por cima irá segurar as bordas e reduzir os vazamentos.



Adicionar uma camada melhora a filtragem - se uma camada retém 50% de todas as partículas, a combinação de duas aumenta a eficiência para 75%.



"Não recomendamos o uso de mais de duas máscaras. Adicionar mais camadas mostra resultados decrescentes e pode comprometer a capacidade de respirar. Deve permanecer fácil respirar através das camadas, caso contrário, o ar tem uma melhor chance de escoar pelo lados da máscara", acrescenta Marr.



Máscaras com clipe nasal de metal ajudam a garantir um melhor ajuste, assim como as que têm tiras que circundam a cabeça, não apenas as orelhas.



"Você deve sentir a máscara ser sugada ao respirar e, se colocar as mãos nas laterais da máscara, não deverá sentir o ar vazando ao expirar", disse Marr.



- Melhor qualidade -



Outra opção é obter máscaras N95 ou os equivalentes internacionais KN95, FFP2, etc.



"Todas elas fornecem um nível semelhante de filtragem, o que significa proteção contra partículas que entram e saem", disse Ranu Dhillon, médico de saúde global do Brigham and Women's Hospital e da Harvard Medical School.



Dhillon, que defende o uso de máscaras de melhor qualidade desde o ano passado, está desapontado com a falta de mensagens claras ao público sobre a importância de usar máscaras adequadas.



Além disso, "não houve um esforço coordenado para realmente produzir em massa e distribuir essas máscaras de maior calibre", acrescentou.



- Até quando? -



A chave para entender a ameaça é pensar na fumaça do cigarro, disse Donald Milton, professor de saúde ambiental da Universidade de Maryland.



A ventilação definitivamente ajuda, mas se você estiver entre uma pessoa que está respirando e um tubo de ventilação, o vírus vai chegar até você de qualquer maneira, o que torna as máscaras faciais tão cruciais, diz ele.



Milton e Dhillon estão cautelosamente otimistas de que seus alertas logo se tornarão padrões de segurança na administração do presidente americano, Joe Biden. A emissora CNN noticiou na semana passada que o governo americano trabalha para apresentar os primeiros padrões oficiais para máscaras faciais.



Antes da pandemia, Milton e outros cientistas que estudavam a gripe concluíram de forma semelhante que a doença era transmitida por meio de gotículas da conversação e da respiração comuns, enquanto que espirros, tosse ou transmissão pela superfície tinham menos influência do que o esperado.



As descobertas geraram polêmica na época, mas a covid-19 renovou o interesse pela pesquisa, o que significa que o uso das máscaras pode se tornar algo corriqueiro durante as piores temporadas de gripe, mesmo depois que a pandemia for erradicada.