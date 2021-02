Homicídio de jovem pelo ex-namorado policial choca a Argentina

Uma jovem de 18 anos foi assassinada a facadas na cidade argentina de Rojas, um crime que chocou o país e pelo qual foi preso seu ex-namorado, um policial a quem a vítima tinha denunciado por violência.



Batendo palmas e sem entoar palavras de ordem, centenas de pessoas protestaram para pedir justiça na tarde desta terça-feira nas ruas desta cidade da província de Buenos Aires.



A marcha foi convocada por familiares e vizinhos de Rojas, que tem uma população de 18.000 habitantes.



O homicídio ocorreu na noite de segunda-feira, quando Úrsula Bahillo foi encontrada morta com ferimentos de arma branca em um terreno baldio de Rojas, 240 km a noroeste da capital argentina.



Após encontrar o cadáver, parentes da vítima e moradores enfurecidos atacaram a pedradas a delegacia de Rojas e atearam fogo a uma caminhonete da polícia entre a noite de segunda-feira e a madrugada de terça.



Nove pessoas foram detidas por causa dos distúrbios e uma jovem foi ferida em frente à delegacia, onde foram efetuados disparos de balas de borracha.



Nos primeiros sete meses de 2020, houve na Argentina 160 feminicídios, 97 deles em quarentena, denunciou a ONG regional MundoSur.



Entre 1º de janeiro e 31 de julho de 2020, os crimes de gênero aumentaram 15% em relação ao mesmo período do ano anterior, segundo dados da Defensoria do Povo.



"O isolamento contra a covid-19 trouxe junto a dificuldade de se proteger", advertiu a instituição.



Nos páíses da América Latina, as taxas mais elevadas de feminicídio por 100.000 mulheres são registradas em Honduras (6,2), El Salvador (3,3), República Dominicana (2,7) e Bolívia (2,1), segundo o Observatório da Cepal.



O movimento argentino #NiUnaMenos se tornou um dos mais emblemáticos do mundo, com suas manifestações multitudinárias.



Nos últimos 12 anos, houve 3.251 mortes de mulheres, meninas e mulheres trans, segundo a entidade humanitária Casa del Encuentro.