Gafe: advogado usa filtro de gatinho em audiência nos EUA; veja o vídeo

Advogado disse que usou computador de secretária e se confundiu (foto: Reprodução/Youtube)

Um advogado dos Estados Unidos passou por situação constrangedora ao participar de uma audiência virtual no 394º Tribunal de Justiça no Estado do Texas. Ao entrar na transmissão pelo aplicativo Zoom, ele usou um filtro de gatinho, provocando risos dos demais participantes – sobretudo o juiz do caso, Roy Ferguson.

O advogado se justificou que utilizava o computador de sua secretária e acabou se confundindo na hora de acessar o aplicativo de vídeo. Depois do contratempo e de se desculpar formalmente, tudo voltou ao normal. As imagens, porém, foram publicadas pela corte no Youtube.





Na audiência, os participantes reagiram com espanto ao se depararem com a cena. “Você consegue me ouvir, juiz?”, pergunta Rod ao entrar na sala com o rosto de felino. “Eu consigo te ouvir. Eu acho que é um filtro”, responde o juiz Roy.





“Eu não sei como tirar, eu chamei minha assistente… Eu estou aqui, eu não sou um gato”, concluiu o advogado. “Dá para perceber”, respondeu o juiz.





Posteriormente, o magistrado até brincou com a situação numa postagem no Twitter: “Se uma criança usou seu computador, antes de entrar em uma reunião virtual cheque se as opções de vídeo do Zoom sobre filtros estão desligadas. Esse gatinho acabou de fazer um anúncio formal em um caso”.