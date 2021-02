França supera os 80.000 mortos pelo coronavírus

A França superou nesta terça-feira (9) os 80.000 mortos pela covid-19, com mais de 700 novos óbitos em hospitais e residências para idosos, segundo dados oficiais.



Entre segunda e terça-feira, 439 pessoas morreram em hospitais com o coronavírus, segundo a agência de saúde pública.



A cifra representa apenas uma pequena queda com relação aos 460 mortos da segunda-feira.



E a curto prazo não parece que vá diminuir, visto que as hospitalizações continuam em um nível muito alto, com mais de 11.000 novas internações.



Quanto às unidades de terapia intensiva, a média de entradas na última semana varia entre 1.700 e 1.800.



"Nos últimos 15 dias, triplicamos o número de pacientes com covid em UTIs. E com a chegada da variante, corremos o risco de ficar totalmente saturados", explicou à AFP Yves Cohen, chefe do serviço de terapia intensiva do hospital Avicenne de Bobigny (leste de Paris).



Pelo menos 1,9 milhão de pessoas receberam pelo menos uma dose das vacinas anticovid administradas na França e 366.733 tomaram as duas doses necessárias.



A variante sul-africana do coronavírus inquieta especialmente as autoridades francesas, pois existem dúvidas sobre a capacidade do imunizante da AstraZeneca de freá-la.



Nesta terça, 28.000 pessoas estavam internadas com covid-19. Destes, mais de 3.300 estavam em UTIs.