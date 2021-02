Bitcoin supera 45.000 dólares, impulsionado pela Tesla

O bitcoin ultrapassava nesta terça-feira (9) os 45.000 dólares, impulsionado pelo anúncio de um investimento de 1,5 bilhão de dólares nesta criptomoeda pela Tesla, que também planeja aceitá-la como meio de pagamento.



Por volta das 10h00, o bitcoin estava sendo negociado a 45.445,27 dólares, após atingir um novo máximo de 48.215,82 dólares por volta das 04h00, de acordo com dados compilados pela Bloomberg.



"Elon Musk deu ao bitcoin o maior apoio na história das criptomoedas", disse Michael Hewson, analista da CMC Markets.



O chefe da Tesla, o homem mais rico do mundo, elogiou o bitcoin e as criptomoedas várias vezes no Twitter, mas é a primeira vez que uma empresa do tamanho da Tesla investe parte de seu tesouro em bitcoins.



Muitas vezes, as empresas privadas relutam em trocar seus dólares por um ativo tão turbulento.



"A alta volatilidade do bitcoin inevitavelmente levará à volatilidade dos lucros da Tesla e tornará o desempenho da empresa menos previsível", disse Ipek Ozkardeskaya, analista da Swissquote.



Outra empresa americana, a companhia de software MicroStrategy, comprou mais de um bilhão de dólares em bitcoins nos últimos meses.



