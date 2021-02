Integrante das Forças Armadas do Irã envolvido no assassinato de físico nuclear

Um membro das Forças Armadas iranianas está envolvido no assassinato de Mohsen Fakhrizadeh, físico nuclear que morreu perto de Teerã no fim de novembro, afirmou o ministro iraniano da Inteligência.



"A pessoa que fez os preparativos iniciais para o assassinato foi um membro das Forças Armadas", declarou Mahmud Alavi em uma entrevista ao canal de TV estatal, sem revelar detalhes.



Alavi disse que seu ministério não está em condições de "fazer um trabalho de inteligência sobre as Forças Armadas do Irã".



Fakhrizadeh foi assassinado em 27 de novembro nas proximidades de Teerã em um atentado contra seu comboio.



Após sua morte, as autoridades o apresentaram como vice-ministro da Defesa e diretor da Organização de Pesquisa e Inovação Defensiva, que contribuiu em particular para a "defesa atômica" do país.



As autoridades iranianas acusaram Israel de ordenar o ataque, que segundo Teerã foi executado com uso, entre outros equipamentos, de uma metralhadora controlada por satélite. Israel não respondeu as acusações.



Em dezembro, o guia supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, concedeu uma prestigiosa condecoração militar a título póstumo ao físico nuclear.



Em 2018, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, apresentou Fakhrizadeh como diretor de um programa nuclear militar secreto cuja existência o Irã sempre negou.