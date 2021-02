Sonda dos Emirados Árabes Unidos se aproxima de Marte

A sonda da primeira missão interplanetária árabe deve entrar nesta terça-feira (9) na órbita de Marte, naquela que é considerada a parte mais delicada de uma viagem cujo objetivo é desvendar alguns dos segredos do planeta vermelho.



A sonda "Al-Amal" ("Esperança" em português), fornecerá um quadro completo da dinâmica meteorológica de Marte.



A decolagem da nave não tripulada ocorreu em julho do centro espacial Tanegashima (sudoeste do Japão), depois de ter sido adiada duas vezes devido ao mau tempo.



As ambições espaciais deste rico país do Golfo são vistas como uma reminiscência da era de ouro das grandes conquistas culturais e científicas do Oriente Médio.



A seguir, alguns elementos para entender essa odisseia no espaço.



- Vários projetos -



O Estado federado formado por sete emirados - incluindo a capital Abu Dhabi e a luxuosa Dubai - tem nove satélites em operação e planeja lançar outros oito nos próximos anos.



Em setembro de 2019, Hazza al-Mansuri foi o primeiro cidadão dos Emirados enviado ao espaço a bordo de um foguete Soyuz e o primeiro árabe a permanecer na Estação Espacial Internacional.



As ambições do país vão ainda mais longe com o projeto de criar uma colônia humana em Marte antes de 2117.



Enquanto isso, planeja construir uma "cidade científica" no deserto ao redor de Dubai, para simular as condições marcianas e calibrar a tecnologia necessária para colonizar o planeta.



Os Emirados também contemplam projetos de mineração e de turismo espacial. Neste sentido, assinaram um protocolo de acordo com a Virgin Galactic, a sociedade de turismo espacial do milionário britânico Richard Branson.



- A viagem de "Esperança" -



"Al-Amal", a sonda de 1.350 kg, do tamanho de um 4x4, terá demorado sete meses para percorrer os 493 milhões de quilômetros até Marte, a tempo de comemorar o 50º aniversário da unificação dos sete emirados.



A sonda permanecerá em órbita por todo um ano marciano, ou seja, 687 dias.



O objetivo é estudar a atmosfera de Marte para "fornecer um primeiro entendimento completo" de suas variações climáticas durante um ano inteiro, indicou Sarah al-Amiri no lançamento, quando era vice-chefe do projeto. Hoje ela é ministra de Tecnologia dos Emirados e presidente da agência espacial do país.



- Inspirar a juventude -



A sonda dos Emirados usará três instrumentos científicos para monitorar a atmosfera marciana e deve começar a transmitir informações em setembro.



Um espectrômetro infravermelho medirá a baixa atmosfera e analisará a estrutura de temperatura, enquanto um sensor permitirá uma imagem de alta resolução que dará informações sobre os níveis de ozônio, e um espectrômetro ultravioleta medirá os níveis de oxigênio e hidrogênio a uma distância que pode chegar a 43.000 km da superfície do planeta.



Mas o projeto também é visto como uma fonte de inspiração para a juventude árabe, em uma região que muitas vezes aparece mais na mídia por conflitos destrutivos e crises políticas do que por suas conquistas científicas.



"Os Emirados querem enviar uma mensagem clara aos jovens árabes e lembrá-los do passado, quando éramos geradores de conhecimento e saber", explicou Omran Sharaf, chefe de projeto da missão.



ISS