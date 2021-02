Todas os olhares de Dubai a Abu Dhabi estão voltados nesta terça-feira (9) para a primeira missão espacial árabe com destino a Marte: a sonda "Esperança", dos Emirados Árabes Unidos, deve entrar na órbita do planeta vermelho durante uma delicada manobra.



Em caso de êxito, a sonda - que pretende revelar segredos do clima marciano - será a primeira de três missões espaciais a chegar a Marte em fevereiro.



Além dos Emirados Árabes Unidos, país rico do Golfo, China e Estados Unidos também lançaram missões em julho, aproveitando o período em que a Terra e Marte estão mais próximos.



A entrada da sonda "Al-Amal" ("Esperança" em português) na órbita de Marte pretende marcar o aniversário de 50 anos da unificação dos sete emirados em uma federação. Todos os monumentos do país serão iluminados de vermelho durante a noite.



"Esperança" deve iniciar a manobra de 27 minutos às 15H30 GMT (12H30 de Brasília) desta terça-feira. A operação consistirá em reduzir a velocidade e de maneira suficiente para que seja atraída pela gravidade marciana, a parte mais difícil da missão, segundo os especialistas.



A sonda deve girar e acionar os seis poderosos propulsores para reduzir a velocidade de 121.000 a 18.000



O sinal vai demorar 11 minutos para chegar à sala de controle da Terra.



"Vinte e sete minutos sem informações determinarão o destino de sete anos de trabalho", tuitou Sarah al-Amiri, presidente da Agência Espacial dos Emirados e ministra de Tecnologias Avançadas.



Em caso de sucesso, um espetáculo de fogos está previsto em Dubai ao redor do Burj Khalifa, o maior prédio do mundo.



- 50% de possibilidade -



"Este projeto é muito importante para a nação, para toda a região e a para a comunidade científica e espacial mundial", declarou à AFP Omran Sharaf, diretor de projeto da missão.



Ele afirmou que o objetivo é "muito maior" que o simples fato de chegar a Marte.



"O governo quer provocar uma grande mudança no espírito da juventude dos Emirados (...) para acelerar a criação de um setor científico e tecnológico de ponta", acrescentou.



Embora a sonda tenha sido concebida para dar uma imagem completa da dinâmica meteorológica do planeta vermelho, também representa um passo rumo a um objetivo muito mais ambicioso: a criação de uma colônia humana em Marte no prazo de 100 anos.



Além de consolidar seu status como país regional chave, os Emirados desejam que o projeto sirva de fonte de inspiração para a juventude árabe, em uma região que aparece com frequência na imprensa pelos conflitos e suas crises políticas, e não pelas conquistas científicas.



"A sonda tem 50% de probabilidades de entrar na órbita de Marte, mas conseguimos 90% de nossos objetivos em termos de construção de novos conhecimentos", tuitou o xeque Mohammed bin Rashed Al Maktum, primeiro-ministro dos Emirados e dirigente de Dubai.



"Mesmo que não consigamos entrar em órbita, já entramos para a história", completou o xeque, ao destacar que a sonda chegou "ao ponto mais afastado do universo já alcançado pelos árabes em sua história".



Ao contrário das missões chinesa Tianwen-1 e americana Marte 2020, a "Esperança" não vai pousar no planeta vermelho.



A sonda utilizará três instrumentos científicos para monitorar a atmosfera marciana e deve começar a transmitir informações em setembro.



Os cientistas de todo o mundo terão acesso aos dados obtidos pela sonda dos Emirados Árabes Unidos.