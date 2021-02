Morre Jean-Claude Carrière, escritor e roteirista que trabalhou com Buñuel

O escritor, diretor e roteirista francês Jean-Claude Carrière, que trabalhou com Luis Buñuel, Jacques Deray e Milos Forman, entre outros, morreu nesta segunda-feira (8) aos 89 anos, anunciou sua filha à AFP.



O escritor, que não sofria de nenhuma doença específica, morreu "enquanto dormia" em sua casa parisiense, disse Kiara Carrière.



Em breve ele receberá "uma homenagem" em Paris e será sepultado em sua cidade natal, Colombières-sur-Orb, departamento de Hérault (sul), acrescentou sua filha.



Carrière, que se definiu como um "narrador", escreveu cerca de sessenta roteiros e 80 livros (contos, ensaios, traduções, ficção, roteiros, entrevistas).



Ele também foi ator, dramaturgo e letrista de Juliette Gréco, Brigitte Bardot e Jeanne Moreau.



Jean-Claude Carrière centrou a sua vida em "encontros, amizades e mestres de vida", como o Dalai Lama, com quem escreveu um livro, e o cineasta espanhol Luis Buñuel, com quem colaborou durante 19 anos, até a sua morte.



Este expoente do surrealismo francês começou sua colaboração com o cineasta espanhol como roteirista do filme "Diário de uma garçonete" e continuou com outros títulos como "Belle de jour", "O Discreto Charme da Burguesia", "Obscuro objeto de desejo" e "Via Láctea".



Bibliófilo, apaixonado por desenho, astrofísica, vinhos, fã de Tai-Chi-Chuan (arte marcial), Jean-Claude Carrière era muito ativo, apesar da idade.



Em 2018 ele escreveu um último ensaio, "O Vale do Nada e em 2020 co-assinou o roteiro do filme" Le sel des larmes "(O Sal das Lágrimas) de Philippe Garrel.