Hacker tentou contaminar água em uma cidade da Flórida

Um hacker conseguiu invadir a rede de computadores de uma usina de água no estado da Flórida, nos Estados Unidos, e tentou contaminá-la com um aditivo químico, informou a polícia nesta segunda-feira (8).



O ataque foi percebido imediatamente e todas as correções foram feitas para que ninguém em um subúrbio da cidade de Tampa corresse perigo, disse o xerife do condado de Pinellas, Bob Gualtieri.



O xerife alertou, no entanto, que esse ataque cibernético demonstrou o perigo que os hackers representam para a infraestrutura dos Estados Unidos.



O ataque ao sistema de computador da estação de tratamento de água Oldsmar foi percebida na sexta-feira por um técnico que se surpreendeu quando o cursor do mouse se moveu remotamente e procurou ativar o comando que regula a quantidade de hidróxido de sódio na água.



Esta substância, essencial para controlar um ambiente alcalino ou regular a acidez da água, torna-se corrosiva e perigosa se administrada em alta dosagem.