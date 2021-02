Restaurantes peruanos são gravemente atingidos por nova quarentena

A nova quarentena em 10 regiões do Peru para conter a segunda onda da pandemia de covid-19 foi um duro golpe para os restaurantes, disseram fontes do setor.



"Se a quarentena continuar, fecharemos muitos mais restaurantes", disse à AFP Blanca Chávez, presidente da Associação de Hotéis e Restaurantes do Peru.



Desde 1º de fevereiro só é permitida o serviço de entrega e retirada no local. A medida segue até dia 14, mas pode ser prorrogada.



A gastronomia de renome internacional tentava se recuperar depois de fechar por quatro meses no ano passado.



A longa quarentena de 2020 levou cerca de 70.000 estabelecimentos à falência, segundo Chávez, incluindo o renomado Brujas de Cachiche, em Miraflores. Antes da pandemia, havia cerca de 220.000 restaurantes no país.



"O panorama é triste, pois muitos restaurantes não conseguem se adaptar ao serviço de entrega", alertou o famoso chef 'Micha', dono do restaurante Maido, considerado um dos melhores do mundo pela influente lista World's 50.



O dirigente da Associação de Restaurantes Marinhos, Javier Vargas, pediu ao presidente interino do Peru, Francisco Sagasti, que as instalações voltem a funcionar com capacidade reduzida.



Com 33 milhões de habitantes, o país acumula mais de 1,1 milhão de infecções por covid-19 e ultrapassa 42.000 mortes.