Rússia se declara 'pronta' para trabalho 'construtivo' com a Líbia

A Rússia anunciou nesta segunda-feira (8) que está "pronta" para um trabalho "construtivo" com o novo Executivo líbio, que será encarregado de preparar as eleições de dezembro, segundo um comunicado oficial.



O ministro das Relações Exteriores russo, Serguei Lavrov, falou por telefone nesta segunda com Abdel Hamid Dbeibah, primeiro-ministro interino, e Mohamad Yunes Menfi, presidente do Conselho Presidencial, para "parabenizá-los" pela nomeação e desejar "sucesso", de acordo com a nota.



Lavrov "confirmou que a Rússia está pronta para uma cooperação construtiva com a administração de transição da Líbia para superar a longa crise neste país o mais rápido possível", disse ele.



A Líbia iniciou uma nova fase de transição após a eleição, por um fórum de diálogo político em Genebra, na sexta-feira, do novo executivo temporário cuja missão é formar um governo, preparar as eleições de 24 de dezembro e encerrar uma década de caos.



Dez anos após a queda de Muammar Kadafi, a Líbia continua atolada em uma grave crise política, com dois adversários até agora: no oeste, o reconhecido Governo de Unidade Nacional (GNA), apoiado pela Turquia, e no leste, o marechal Khalifa Haftar, apoiado pela Rússia.



Dbeibah e Menfi, apoiados por dois vice-presidentes, devem tentar reunificar as instituições no dividido Estado.