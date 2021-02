Holanda prolonga toque de recolher até 2 de março

O toque de recolher em vigor na Holanda desde 23 de janeiro foi prolongado até 2 de março, anunciou o governo holandês nesta segunda-feira (8), alertando sobre as novas variantes do coronavírus.



"Isso é necessário já que novas variantes mais contagiosas do coronavírus ganham espaço na Holanda", declarou o governo em comunicado após uma reunião interministerial.



O primeiro toque de recolher no país desde a Segunda Guerra Mundial, que proíbe sair de casa entre as 21h00 e as 04h30, é respeitado pela maioria dos holandeses.



O governo holandês ampliou na semana passada outras restrições até 2 de março, incluindo o fechamento de bares, restaurantes e lojas não essenciais. A maioria das escolas reabriram nesta segunda-feira.