Donald Trump cometeu "o crime constitucional mais grave já visto" por um presidente americano, quando incentivou seus apoiadores a invadir a sede do Congresso no mês passado, disseram os promotores democratas nesta segunda-feira (8), véspera de seu julgamento político no Senado.



"Sua incitação à insurreição contra o governo dos Estados Unidos - que causou a interrupção da transferência pacífica do poder - é o crime constitucional mais grave já visto", afirmaram os nove promotores no julgamento - todos congressistas democratas - em um documento.