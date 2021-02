Dois acusados após tensão na Irlanda do Norte por controles alfandegários pós-Brexit

Dois homens foram acusados nesta segunda-feira (8) por danos criminosos por realizar algumas das pichações contra os controles alfandegários impostos após o Brexit na Irlanda do Norte, que provocaram a retirada dos trabalhadores fronteiriços por medo de sua segurança.



William Donnell, de 21 anos, e Mitchell Leeburn, de 25, foram detidos no sábado na cidade portuária de Larne, informou a polícia da Irlanda do Norte.



Eles são acusados de escrever "Tudo pode passar" e "Não apoiamos a fronteira do mar da Irlanda", junto com desenhos de miras de rifle, em referência ao regime especial pós-brexit implementado desde 1o de janeiro nesta província britânica.



O regime estipula que a Irlanda de Norte continue fazendo parte do mercado único europeu para evitar restabelecer uma fronteira com a vizinha República da Irlanda - país membro da UE - que ameace a frágil paz entre unionistas protestantes e republicanos católicos alcançada em 1998 no fim de três décadas de conflito.



No entanto, como consequência, as mercadorias que cruzam o mar da Irlanda entre o Reino Unido e a província britânica serão submetidas a controles alfandegários, criando de fato uma "fronteira marítima" dentro do Reino Unido que irrita os unionistas.



Na semana passada, os trabalhadores foram retirados dos portos de Larne e Belfast depois de serem ameaçados com pichações semelhantes. Mas o juiz Peter King considerou que Donnell e Leeburn não ameaçaram os trabalhadores, foram acusados apenas de danos criminosos e libertados sob fiança.