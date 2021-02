Ex-guarda de campo de concentração nazista é indiciado por assassinatos

Ex-guarda nazista é acusado de ter ajudado e instigado "deliberadamente" o assassinato de prisioneiros (foto: Reprodução/Unesco)

Um ex-do campo de concentraçãode Sachsenhausen (Alemanha), já, foipor cumplicidade e incitação ao, disse a Promotoria de Neuruppin (leste) à AFP nesta segunda-feira (8).O homem está sendo julgado porem 3.518 assassinatos de internados, de acordo com a Promotoria, que considera que ele pode ser julgado apesar da idade.Este indivíduo é acusado de ter ajudado e instigado "com", entre 1942 e 1945, o assassinato dos prisioneiros do campo de concentração de, em, cidade ao norte de Berlim.Ele integrou odedo campo até fevereiro de 1945. Hoje reside na região de Brandeburgo, perto de Berlim.regional deagora deve decidir se está apto para ser julgado.Mais de 75 anos após o fim da, uma dúzia de investigações judiciais vinculadas aos crimes nazistas continuam em andamento.Um ex-guarda das SS do campo de Stutthof, de 95 anos, foi denunciado em julho por cumplicidade no assassinato de várias centenas de. Sua capacidade para comparecer a um tribunal ainda está sendo avaliada e não há uma data marcada para oEm julho de 2020, o tribunal de Hamburgo condenou a dois anos de prisão, um ex-guarda de um campo de concentração, de 93 anos, por cumplicidade em 5.232 casos de assassinatos ou tentativa em Stutthof.Por mais controversa que seja esta, ela permite "dar voz às vítimas, aos seus familiares, e devolver os fatos à consciência pública", explicou à AFP em um processo anterior o advogado Andrej Umansky, autor de um livro sobre a Shoah (Holocausto).