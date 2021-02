Primeiro comboio de ajuda chega à capital centro-africana após 50 dias de bloqueio

Um primeiro comboio de 14 caminhões de ajuda humanitária da ONU chegou a Bangui nesta segunda-feira (8) escoltado pelos Capacetes Azuis, depois de 50 dias de bloqueio imposto pelos rebeldes, anunciou a Missão da ONU na África Central (Minusca).



"Quatorze caminhões, nove deles do Programa Mundial de Alimentos (PMA) da ONU" chegaram nesta segunda-feira, declarou à AFP o tenente coronel Abdoulaziz Fall, porta-voz do componente militar da Minusca.



Nenhum dos mais de 1.500 caminhões bloqueados na fronteira com os Camarões, seja de ajuda humanitária ou de mercadorias, chegou a Bangui desde que os rebeldes, que ocupam há anos mais de dois terços do país, lançaram uma ofensiva em 19 de dezembro jurando derrubar o governo do presidente Faustin Archange Touadéra.



Quase todas as mercadorias importadas pela República Centro-Africana, o segundo país menos desenvolvido do mundo segundo a ONU, chega por estrada desde Camarões.



O porta-voz de Minusca, Vladimir Monteiro, consultado pela AFP, não especificou se a passagem do comboio foi resultado de um acordo com os rebeldes.