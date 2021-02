A equipe de defesa do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump pediu nesta segunda-feira (8) ao Senado que rejeite seu impeachment com o argumento de que é constitucionalmente problemático, e advertiu que os democratas estão fazendo um "teatro político" em vez de justiça.



"A ata de acusação apresentada pela Câmara é inconstitucional por uma série de razões, e bastaria uma única para declará-la imediatamente nula", disseram os advogados de Trump em um argumento de 78 páginas na véspera de seu julgamento político pelas acusações de incitamento a tumultos que deixou cinco mortos na sede do Congresso dos Estados Unidos.