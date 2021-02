Covid-19 gerou aumento brutal de mortalidade na Rússia em 2020

A Rússia registrou um aumento brutal da mortalidade em 2010, alimentada pela pandemia da covid-19, segundo dados publicados nesta segunda-feira (8) que informam mais de 162.000 mortes pelo menos parcialmente vinculadas ao coronavírus.



Segundo as estimativas da agência russa de estatísticas Rosstat, "a mortalidade na Rússia aumentou 17,9% em 2020 em relação a 2019", declarou a vice-primeira-ministra russa e responsável da Saúde, Tatiana Golikova.



"Este excesso de mortalidade compreende as mortes vinculadas à covid-19", acrescentou Golikova. Segundo a Rosstat, 162.429 pacientes diagnosticados com covid-19 morreram na Rússia entre abril e dezembro.



O mês de dezembro foi especialmente mortal, com 44.435 mortes vinculadas à pandemia. Dessas, em 31.550 casos a covid-19 foi considerada a causa principal e, nos casos restantes, foi um fator mais ou menos importante.



Cerca de 2,12 milhões de pessoas no total morreram em 2020, contra 1,8 milhão em 2019. A covid-19 acentuou a crise demográfica que afeta o país desde a queda da URSS em 1991.



A população russa diminuiu em cerca de 510.000 pessoas em um ano, a maior queda já registrada desde meados dos anos 2000, segundo as estatísticas oficiais publicadas no final de janeiro.



A Rússia defendeu durante um tempo a eficácia de sua política sanitária contra o coronavírus, argumentando que o país registrava uma mortalidade menor.



No entanto, por muito tempo o país publicou apenas estatísticas parciais, contando somente as mortes por covid-19 identificadas como tais.



Este número, o único que é atualizado diariamente, ficou em 77.068 mortes nesta segunda-feira, muito longe da sobretaxa de 162.000 mortes contabilizadas pela Rosstat.