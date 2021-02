Ao menos 24 mortos em inundação de fábrica têxtil ilegal em cidade marroquina

Ao menos 24 pessoas morreram nesta segunda-feira (8) com a inundação de uma fábrica têxtil ilegal localizada no porão de uma casa em Tânger, onde choveu intensamente nas últimas horas, informou a agência de imprensa oficial MAP.



Os socorristas recuperaram até o momento 24 corpos e 10 sobreviventes, que foram enviados ao hospital.



Alguns meios de comunicação mencionaram que as vítimas foram eletrocutadas, informações que não foram confirmadas.



Marrocos sofre com chuvas muito intensas após meses de seca. É comum que o aumento súbito dos rios, somado a um sistema de evacuação de água bastante precário, provoque inundações com vítimas.



No início do ano, várias casas desabaram devido às chuvas em Casablanca e quatro pessoas morreram.