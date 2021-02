Ministro da Saúde francês incentiva uso da vacina AstraZeneca

O ministro francês da Saúde, Olivier Veran, incentivou nesta segunda-feira (8) continuar usando a vacina da AstraZeneca, diante das dúvidas sobre sua eficácia contra a variante sul-africana.



Enquanto recebia uma dose da vacina em um hospital ao sudoeste de Paris, Veran afirmou à imprensa que não havia casos apenas desta variante na França.



"Continuo recomendando a vacina da AstraZeneca, que protege contra 99% dos casos detectados em nosso país", afirmou Veran.



A África do Sul atrasou o inicio da vacinação com o produto do grupo sueco-britânico AstraZeneca devido à preocupação de que não seja eficaz contra a variante originada neste país.



A França recebeu 270.000 doses da AstraZeneca no sábado e deve receber outras 300.000 nos próximos dias, explicou Veran.



Os grupos prioritários serão todos os profissionais da saúde, incluindo os que trabalham de forma independente e realizam visitas a domicílio.



A vacina distribuída pela AstraZeneca e desenvolvida na Universidade de Oxford será analisada nesta segunda-feira por especialistas da OMS (Organização Mundial da Saúde) devido às dúvidas sobre sua eficácia contra a variante sul-africana e nos maiores de 65 anos.



O presidente francês, Emmanuel Macron, já disse no final de janeiro que a vacina era "pouco eficaz entre os maiores de 65".



Desde o início da pandemia, a França conta quase 79.000 mortes pela covid-19.



