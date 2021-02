Japão protesta por incursões de navios chineses perto de ilhotas em disputa

Tóquio anunciou, nesta segunda-feira (8), que protestou contra Pequim por duas incursões em águas territoriais japonesas, depois que a China promulgou uma legislação que reforça o que considera uma resposta às violações de seu território marítimo.



Japão e China disputam a propriedade das pequenas ilhas desabitadas do mar da China Oriental, que Tóquio chama de Senkaku, e Pequim de Diaoyu.



Essas ilhas rochosas são administradas por Tóquio, que protesta regularmente contra o que chama de violações de seu território por parte de navios chineses.



Esta última denúncia ocorreu em um contexto de aumento das tensões após a aprovação por parte da China de uma legislação que autoriza seus guarda-costas a usar a força contra os navios estrangeiros que Pequim considera que entram ilegalmente em suas águas.



O porta-voz do governo japonês, Katsunobu Kato, disse que Tóquio protestou depois que dois navios da Guarda Costeira chinesa entraram em águas das ilhas Senkaku no sábado e domingo.



"Protestamos energicamente pelos canais diplomáticos, tanto em Tóquio como em Pequim, exigindo que cessem imediatamente suas manobras de aproximação com os navios de pesca japoneses e que abandonem rapidamente as águas territoriais", disse Kato.



Também acrescentou que os navios da guarda costeira japonesa "solicitaram repetidamente que fossem embora, garantindo a segurança dos navios de pesca". "O Japão nunca tolerará" esses movimentos, afirmou Kato.



Os navios chineses são enviados regularmente ao redor das ilhas em disputa, principalmente sob o governo do presidente Xi Jinping, que deseja transformar a China em uma grande potência marítima.



Além das ilhas disputadas com o Japão, Pequim reivindica praticamente todo o mar da China Meridional, encontrando oposição em Brunei, Malásia, Filipinas, Taiwan e Vietnã, que têm reivindicações rivais sobre as ilhas.