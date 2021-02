A televisão estatal de Mianmar advertiu nesta segunda-feira que "ações" podem ser adotadas contra as ameaças à estabilidade do país e à segurança pública, coincidindo com grandes manifestações contra o golpe de Estado executado há uma semana.



"Devem ser adotadas ações com base na lei (...) contra as infrações que perturbam, impedem e destroem a estabilidade do Estado, a segurança pública e o Estado de direito", anunciou a emissora MRTV, controlada pelo Estado.



Esta é a primeira advertência das autoridades após as manifestações que sacodem o país desde sábado.



Nesta segunda-feira, milhares de manifestantes saíram novamente às ruas do país para protestar contra o golpe de Estado que derrubou a chefe de Governo de fato, Aung San Suu Kyi.



Paralelamente, os trabalhadores responderam à convocação de greve geral e também se uniram aos protestos.



Os generais golpistas instauraram o estado de emergência durante um ano. Aung San Suu Kyi e outros dirigentes de seu partido, a Liga Nacional para a Democracia (LND), estão em prisão domiciliar.