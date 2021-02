Esquerdista Arauz e direitista Lasso disputarão segundo turno no Equador, indica boca de urna

O economista de esquerda Andrés Arauz e o ex-banqueiro de direita Guillermo Lasso irão disputar a presidência do Equador em votação no dia 11 de abril, segundo duas pesquisas divulgadas após o fechamento das seções neste domingo (7).



Arauz, apadrinhado pelo ex-presidente socialista Rafael Correa (2007-2017), obteve entre 34,9% e 36,2% dos votos e Lasso, entre 21% e 21,7%, de acordo com as pesquisas das empresas Cedatos e Clima Social, que colocam em terceiro lugar o líder indígena Yaku Pérez.



Pérez, também de esquerda, mas contrário ao correismo, obteve entre 16,7% e 18% do apoio popular.



O Conselho Nacional Eleitoral (CNE) planeja divulgar uma contagem rápida na noite de domingo.



Lasso lidera a oposição ao correismo e foi finalista na eleição presidencial de 2017, que perdeu por dois pontos percentuais para o agora impopular presidente Lenín Moreno, que encerrará seu governo em 24 de maio.



Nas eleições de domingo, nas quais também foram definidos os 137 membros da Assembleia Nacional (unicameral), um recorde de 16 candidatos presidenciais participaram.