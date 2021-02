O Afeganistão recebeu neste domingo as primeiras 500.000 doses da vacina contra a covid-19 desenvolvida pela AstraZeneca, produzidas e doada pela Índia.



A vacina da Universidade de Oxford e da AstraZeneca está sendo fabricada pelo Serum Institute of India, e este primeiro lote chegou a Cabul como parte de um programa patrocinado por Nova Délhi para distribuir a vacina aos países vizinhos.



O Afeganistão, com 32 milhões de pessoas, tem capacidade de teste muito limitada, mas nos últimos meses registrou uma queda da infecções. Oficialmente a epidemia deixou 2.400 mortos no país.