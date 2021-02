George Shultz, secretário de Estado do presidente Ronald Reagan e grande arquiteto da diplomacia americana no final da Guerra Fria, faleceu no sábado aos 100 anos, anunciou neste domingo o Hoover Institute.



"Um dos mais importantes estrategistas políticos de todos os tempos, que serviu a três presidentes americanos, George P. Shultz faleceu em 6 de fevereiro aos 100 anos", informou a instituição em um comunicado publicado em seu site.