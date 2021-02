O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que não suspenderá as sanções contra o Irã até que a República Islâmica cumpra com seus compromissos, em uma entrevista ao canal CBS que será exibida neste domingo.



Questionado sobre a possibilidade de suspender as sanções contra Teerã para que o Irã retorne à mesa de negociações e salvar o acordo nuclear, Biden respondeu: "Não".