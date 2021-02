Milhares de policiais mobilizados na Índia contra agricultores

Dezenas de milhares de policiais foram mobilizados neste sábado em toda a Índia em resposta aos novos protestos dos agricultores contra as reformas agrícolas do governo.



Dez estações de metrô foram fechadas no centro de Nova Délhi e milhares de policiais instalaram barricadas nos principais cruzamentos. Na mesma área, um protesto com tratores no mês passado terminou em confrontos violentos.



Os sindicatos agrícolas estimularam a criação de barricadas em todo o país. De acordo com a imprensa local, os agricultores e seus simpatizantes bloquearam estradas e praças de pedágio em vários estados.



Desde novembro, dezenas de milhares de agricultores acampam na periferia de Délhi, exigindo a revogação das reformas que pretendem liberalizar o mercado dos produtos agrícolas que, segundo eles, deixarão o setor agrícola do país nas mãos de grandes conglomerados.



Após os confrontos na capital do país em 26 de janeiro, os sindicatos de agricultores prometeram que as novas ações seriam pacíficas.



Fora de Délhi foram ordenadas grandes mobilizações da polícia nos principais estados agrícolas: Uttar Pradesh, Haryana e Punjab.



"Há uma mobilização de força adequada nos locais de conflito, ao redor de Délhi", declarou à AFP Atul Srivastava, porta-voz da polícia de Uttar Pradesh.



"Vamos garantir que não aconteçam problemas de perturbação da ordem pública", acrescentou.