Milhares de birmaneses protestam nas ruas e militares bloqueiam acesso à internet

Em Yangon, capital econômica do país, quase 3.000 pessoas, a maioria jovens, protestaram neste sábado perto de uma universidade (foto: AFP)

Milhares de birmaneses protestaram nas ruas de Yangon neste sábado, na maior manifestação desde o golpe de Estado contra Aung San Suu Kyi e, em uma tentativa de calar as vozes dissidentes, os comandantes militares bloquearam o acesso à internet e prosseguiram com as detenções de dissidentes.



A detenção mais recente de que se tem notícia é a do australiano Sean Turnell, de 75 anos, que trabalhou como conselheiro econômico da ex-chefe de Governo de fato, Aung San Suu Kyi. Ele declarou à BBC que está retido em Mianmar.







- Cortes na internet -



- O peso internacional -

Se a informação for confirmada, esta seria aEm. Os manifestantes usaram), o partido de Aung San Suu Kyi, detida na segunda-feira., gritaram os manifestantes, que exibiram bandeiras da LND e fizeram a saudação com, declarou à AFP uma manifestante.Nenhum confronto foi registrado com as forças de segurança mobilizadas na área do protesto.Paralelamente, as registrou neste sábado grandes cortes no serviço de internet em todo o território, de acordo com a ONG NetBlocks.A Telenor, uma das principais operadoras de telecomunicação do país, com sede na Noruega, confirmou que as autoridades birmanesas ordenaram na sexta-feira o bloqueio do Twitter e do Instagram "até nova ordem".Na quarta-feira osServiços do Facebook, como o aplicativo de mensagens Whatsapp, também registram problemas e muitas pessoas tentam superar o obstáculo com conexões de VPN.O objetivo é tentar silenciar os opositores, muito ativos nas redes sociais, onde são usadas as hashtagsOs cidadãos do país estão em, lamenta Ming Yu Hah, da Anistia Internacional.A comunidade internacional tem Mianmar entre suas prioridades. Neste sábado, o gabinete da Alta Comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos,e o acesso à informação", pediu em uma mensagem no Twitter.por meio da diplomata suíça Christine Schraner Burgener, teve um primeiro contato com os militares de Mianmar desde o golpe, informou na sexta-feira o secretário-geral Antonio Guterres, que insistiu nos apelos para que os líderes civis sejam libertados.desde a confirmação do golpe de Estado., onde vetou qualquer iniciativa contra o exército birmanês durante a crise dos muçulmanos rohingyas.Dentro do país e apesar do medo de represálias, como aconteceu nas sangrentas repressões de 1988 e 2007, centenas de professores e estudante estão saindo às ruas a cada dia. Na sexta-feira, dezenas de funcionários suspenderam o trabalho em vários ministérios e 300 deputados organizaram uma sessão por videoconferência denunciar a tomada de controle do Parlamento.Quasedesde o golpe de Estado, entre elesmuito próximo a Aung San Suu Kyi, de acordo com a Associação de Assistência aos Presos Políticos, que tem sede em Yangon.O golpe também tem partidários no país, como demonstraram centenas de pessoas reunidas na quinta-feira na capital, Naypyidaw, em apoio às novas autoridades militares.O comandante do exército, Min Aung Hlaing, que concentra na prática todos os poderes, justificou o golpe por supostas fraudes registradas nas legislativas de novembro, vencidas com folga pela LND.Na realidade, os generais temem a perda de influência após a vitória da LND, que poderia tentar modificar a Constituição, muito favorável aos militares, afirmam os analistas.Sua imagem foi muito abalada ao redor do mundo por sua passividade na crise dos rohingyas, uma minoria muçulmana vítima de uma cruel perseguição militar em Mianmar.