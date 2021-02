Fox News cancela programa de apresentador pró-Trump Lou Dobbs

O canal Fox News cancelou o programa de Lou Dobbs, um apresentador de direita com histórico de divulgação de teorias da conspiração e um dos mais fervorosos partidários do ex-presidente Donald Trump na imprensa americana.



A decisão foi anunciada na sexta-feira, um dia depois do processo apresentado contra a Fox News e Dobbs por difamação pela empresa de tecnologia de votação Smartmatic, que pede 2,7 bilhões de dólares da emissora por promover alegações falsas de que a companhia teve envolvimento em uma fraude nas eleições presidenciais de novembro nos Estados Unidos.



"Como afirmamos em outubro, a Fox News Media considera regularmente mudanças em sua programação e planos foram implementados para lançar novos formatos da maneira correspondente após as eleições, inclusive na Fox Business", afirmou à AFP um porta-voz do canal.



O cancelamento do programa Lou Dobbs Tonight "é parte das mudanças planejadas", completou.



Depois das eleições presidenciais vencidas pelo democrata Joe Biden, o apresentador de 75 anos divulgou de maneira incansável as acusações de fraude eleitoral repetidas por Trump sem qualquer prova.



Ele convidou para seu programa a advogada Sidney Powell, integrante da equipe legal de Trump, que afirmou de maneira falsa que as máquinas de votação mudaram votos de Trump para Biden.



Também foi um dos primeiros a aderir às falsas acusações de que o ex-presidente Barack Obama não nasceu nos Estados Unidos, o que o deixaria inelegível para o cargo.



"Lou Dobbs foi e é grande", afirmou Trump em um comunicado. Tinha um grande número de leais seguidores que estarão atentos a seu próximo passo, incluindo eu".