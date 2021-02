Casa de 'O Silêncio dos Inocentes' oferecerá tours e hospedagem

Atenção, fãs do terror: a casa onde o serial killer Buffalo Bill de "O Silêncio dos Inocentes" prende suas vítimas e onde foram gravadas várias cenas do filme em breve terá quartos disponíveis para pernoite.



Construída em 1910 em Perryopolis, um subúrbio de Pittsburgh, a casa tem três andares e 215 metros quadrados de espaço.



O interior basicamente se mantém o mesmo do clássico thriller psicológico de Jonathan Demme, vencedor de cinco Oscars.



Depois que a casa de quatro quartos foi vendida cinco anos atrás por cerca de 195 mil dólares, Chris Rowan, um designer de produção, recentemente a comprou por 290 mil.



Rowan planeja transformar a famosa casa assombrada em um destino turístico, alugando quartos aos visitantes, disse seu representante à AFP.



As pessoas poderão conhecer a casa, incluindo o porão onde Jame Gumb, mais conhecido como Buffalo Bill, tranca as mulheres que sequestra, e onde cenas do filme foram filmadas em 1991.



O novo proprietário, especialista em decorar sets de filmagem, planeja recriar a oficina brutal de Buffalo Bill e uma réplica do poço onde ele deixava suas vítimas.



A corretora imobiliária Eileen Allan, que confirmou à AFP que a casa foi vendida para Chris Rowan, postou no YouTube um vídeo com um tour pelo local.