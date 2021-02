Casos de covid-19 caíram 61% nos EUA desde a alta de janeiro

Os novos casos de covid-19 nos Estados Unidos caíram 61% em relação ao máximo registrado em 8 de janeiro, disseram as autoridades nesta sexta-feira(5), quando anunciaram que tropas serão enviadas para apoiar a campanha de vacinação.



A diretora dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), Rochelle Walensky, disse que os últimos dados oficiais de 3 de fevereiro mostraram que os novos casos caíram para aproximadamente 121.000, enquanto as hospitalizações caíram quase 42% e a taxa de mortes parece estar desacelerando.



"Apesar dos dados estarem indo na direção certa, o contexto é importante porque os casos, internações hospitalares e mortes permanecem altos e bem acima dos níveis que vimos no verão e no início do outono (boreal)", comentou Walensky durante um painel informativo da equipe de resposta da Casa Branca para a covid-19.



Enquanto isso, o Departamento de Defesa anunciou que havia aprovado o envio de 1.110 membros da ativa para colaborar em cinco centros federais de vacinação. Esse número pode eventualmente aumentar para 10.000.



O governo do presidente Joe Biden decidiu administrar 150 milhões de doses da vacina contra o novo coronavírus em seus primeiros 100 dias de mandato, um desafio ainda mais urgente com o surgimento de novas variantes que são mais transmissíveis e reduzem a eficácia de alguns imunizantes.



Para esse fim, Tim Manning, o gerente nacional da rede de abastecimento para a resposta à covid-19, disse que o governo estava invocando uma legislação de emergência chamada Lei de Produção de Defesa para dar à Pfizer acesso prioritário aos ingredientes básicos para sua vacina.



A legislação também está sendo utilizada para ajudar a realizar mais 60 milhões de testes no posto de saúde ou em casa até o verão e para aumentar a fabricação nacional de luvas cirúrgicas.



Enquanto isso, a Food and Drug Administration analisa a nova vacina enviada pela Johnson & Johnson e uma decisão de um painel consultivo independente é esperada para 26 de fevereiro.



O painel provavelmente votará a favor da autorização de uso de emergência, diante dos dados positivos anunciados após os testes da Johnson & Johnson em várias partes do mundo. A vacina de dose única, em geral, é 66% eficaz e muito eficiente contra casos graves de covid-19.



Se tudo correr conforme o esperado, seria a terceira vacina aprovada nos Estados Unidos, ao lado da e Moderna.