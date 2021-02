Morre ator Christopher Plummer aos 91 anos

O veterano ator canadense Christopher Plummer, famoso em todo o mundo por sua atuação em 'A Noviça Rebelde' (The Sound of Music) e vencedor do Oscar, morreu aos 91 anos, após uma carreira de décadas, informou a imprensa americana nesta sexta-feira(5), citando seu empresário.



Plummer estrelou como o viúvo aristocrático Capitão Georg von Trapp contracenando com Julie Andrews no adorado conto cinematográfico A Noviça Rebelde, sobre uma família musical e sua governanta travessa na Áustria às vésperas da Segunda Guerra Mundial.



Plummer morreu em sua casa em Connecticut com sua esposa Elaine Taylor ao seu lado, disse seu amigo de longa data e empresário Lou Pitt.



"Chris era um homem extraordinário que amava e respeitava profundamente sua profissão com maneiras antiquadas, humor autodepreciativo", disse Pitt em um comunicado divulgado pela Variety and Deadline.