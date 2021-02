Dinamarca avança em projeto de ilha energética no mar do Norte

A Dinamarca chegou a uma nova etapa na construção de uma ilha artificial de produção de energia no mar do Norte, anunciou o governo nesta sexta-feira (5), autor do gigantesco projeto estimado em 30 bilhões de euros (36 bilhões de dólares).



"Esperamos que o projeto tenha ainda maior influência, vai inspirar outros", declarou o ministro dinamarquês do Clima, Dan Jørgensen, em entrevista à AFP.



Previsto para ser construído a 80 km do litoral de Jutland no oeste da Dinamarca para captar ventos potentes, este local reunirá no futuro 200 e depois 600 grandes torres eólicas no mar.



Com uma capacidade de 3 e depois 10 gigawatts, os responsáveis do projeto calculam uma produção de eletricidade que pode abastecer de 3 a 10 milhões de casas.