Sírio de 16 anos é preso na Noruega acusado de planejar ataque

Os serviços de segurança noruegueses anunciaram nesta sexta-feira (5) a prisão de um sírio de 16 anos suspeito de planejar um ataque contra um alvo não especificado.



O suspeito, preso na quinta-feira, é um sírio residente em Oslo há vários anos e que havia começado os preparativos para realizar um ataque, informou à AFP um porta-voz da Agência Norueguesa de Segurança Policial (PST).



"Ele é suspeito de planejar um ataque. É mais sério do que os casos habituais de participação ou tentativa de participação em uma organização terrorista", destacou o porta-voz Trond Hugubakken.



Um tribunal da capital norueguesa decretou nesta sexta a prisão preventiva por duas semanas.



O adolescente havia obtido "materiais perigosos", de acordo com a decisão judicial, que acrescenta que as suspeitas sobre um possível ataque estão claras em seu histórico de conversas.



"O tribunal considera que o acusado pode ser suspeito dos fatos descritos na acusação", disse a juíza.



Não foram fornecidas informações sobre a natureza do alvo, que, de acordo com elementos recolhidos pela AFP, se encontra em território norueguês.



"Ele afirma inocência e exige sua libertação. Sua idade não é compatível com uma prisão", disse Andreas Berg Fevang, o advogado do suspeito.



Segundo o jornal VG, o adolescente é simpatizante do grupo Estado Islâmico (EI) e teria chegado à Noruega por meio da reunificação familiar.



O PST não descartou mais prisões.



A polícia também acusou um norueguês de origem paquistanesa, repatriado por motivos humanitários no ano passado do campo de Al Hol controlado pelos curdos na Síria, de pertencer a uma organização terrorista.