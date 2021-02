Diálogo da ONU sobre a Líbia elege primeiro-ministro de transição

Os participantes no diálogo entre as partes em conflito na Líbia, realizado na Suíça sob monitoramento da ONU, escolheram inesperadamente nesta sexta-feira (5) Abdul Hamid Dbeibah como primeiro-ministro de transição.



Após cinco dias de reunião, Dbeibah se impôs com 39 dos 73 votos emitidos ao favorito, o atual ministro do Interior do Governo de Unidade Nacional (GNA), Fathi Bashagha.



Abdul Hamid Dbeibah, natural de Misrata (noroeste) e engenheiro de formação, é fundador do movimento Líbia do Futuro e presidiu a Companhia Líbia de Investimentos e de Desenvolvimento sob o governo de Muamar Gadafi.



Os 75 participantes do diálogo inter-líbio também escolheram Mohamad Yunes Menfi como presidente do Conselho Presidencial de transição, segundo a enviada interina da ONU na Líbia, Stephanie Williams, informou no final de uma votação transmitida ao vivo.



O futuro executivo de transição terá como missão "reunificar as instituições do Estado e garantir a segurança" até as eleições nacionais previstas para 24 de dezembro, segundo as Nações Unidas.



- Um Executivo em 21 dias -



"O primeiro-ministro designado deve, no prazo de 21 dias, formar seu gabinete e apresentar seu programa de trabalho (...) à Câmara dos Representantes para sua aprovação", explicou Stephanie Williams, enviada interina da ONU na Líbia.



Ainda terá mais 21 dias para obter um voto de confiança no Parlamento. Se falhar, os participantes do diálogo inter-líbio decidirão sobre o assunto, disse a autoridade das Nações Unidas.



"Você superou suas diferenças, seus desafios (...) no interesse de seu país e do povo líbio", afirmou Williams, depois que na segunda votação, quando a primeira ocorreu na terça-feira, pode-se escolher os líderes de transição.



A Líbia está um caos desde a queda do regime de Gaddafi em 2011, após uma revolta popular.



Duas autoridades disputam o poder: no oeste, o GNA de Fayez al-Sarraj, reconhecido pela ONU e apoiado pela Turquia; e, no leste, uma potência personificada por Khalifa Haftar, apoiada pela Rússia e pelos Emirados Árabes Unidos.



Após o fracasso de uma ofensiva lançada pelo marechal Haftar em abril de 2019 para conquistar Trípoli, os dois lados finalizaram um cessar-fogo em outubro e retomaram o caminho de diálogo com incentivo da ONU.



O novo Executivo da unidade também deve "apoiar e implementar totalmente o acordo de cessar-fogo" e lançar um processo de "reconciliação nacional", acrescentou Williams.



O Conselho de Segurança da ONU ordenou na quinta-feira que seu secretário-geral, António Guterres, enviasse observadores para o cessar-fogo.



Embora a nomeação signifique um avanço, o novo primeiro-ministro terá que afirmar rapidamente sua legitimidade no terreno diante de vários atores políticos, alguns dos quais se distanciaram do diálogo de Genebra.



Em 2015-2016, Al-Sarraj, nomeado durante o anterior diálogo da ONU, demorou vários meses para chegar a Trípoli e, embora tenha conquistado o apoio de várias milícias, nunca obteve a confiança do Parlamento nem impôs a sua autoridade a todo o país.



Nesta sexta-feira, a enviada interina da ONU convidou os participantes do diálogo a "aceitarem o resultado da votação" e lembrou que os candidatos prometeram nomear "pelo menos 30% de mulheres" para cargos de liderança no novo governo.